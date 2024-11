Quem é o 1º prefeito eleito indiretamente na história do Amapá

(Centro entre vereadores). José Roberto de Jesus, conhecido na cidade como Kenden, foi escolhido pela Câmara por decisão do TSE

Por SELES NAFES

Pela primeira vez na história política do Amapá, foi realizada uma eleição indireta para prefeito de um município. O evento ocorreu em Serra do Navio, cidade localizada a 220 km de Macapá, que será comandada, até o final do ano, por um prefeito com mandato “tampão”.

A eleição pela Câmara foi por oito votos a zero, no último dia 31 de outubro, e ele já foi empossado. O escolhido foi o ex-vereador José Roberto de Jesus (MDB), que já exerceu dois mandatos como vereador e atuou como secretário de Turismo de Serra do Navio.

Conhecido na cidade como “Kenden”, o prefeito chegou a concorrer este ano a vereador, mas ficou apenas com a suplência. Ao TRE, ele informou ter como ocupação profissional a função de motorista particular, e declarou possuir R$ 41 mil em bens.

Procurado pelo Portal SN, o prefeito Kenden disse que montou uma equipe de gabinete que tem buscado parcerias e acordos com credores do município, deixados pela gestão de Elson Belo (Avante), que teve o mandato cassado.

“Estivemos na Codevasf para saber o que o município pode acessar. A nossa prioridade é manter os serviços essenciais e cortar gastos com combustíveis, por exemplo. Veículos que estavam rodando muito a gente mandou parar. Vamos usar os serviços mais necessários nas secretarias para atender produtores, a saúde e outros serviços essenciais. Ficaram muitas dívidas de rescisão, CSA, Equatorial, precatórios da gestão passada. Estamos trabalhando com a nossa procuradoria para buscar acordos. A gente tá organizando. É um município lindo, mas faltou um planejamento na gestão anterior. Eram muitos gastos desnecessários, que estamos cortando”, comentou.

Cassação

A eleição indireta foi realizada pelos vereadores da cidade, em cumprimento a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), emitida em outubro, após a cassação da chapa eleita em 2020. Naquele pleito, foram eleitos Elson Belo (Avante) como prefeito e Paulinha (MDB) como vice.

Elson Belo foi cassado pela Câmara Municipal no início de 2024, o que levou Paulinha a assumir temporariamente o comando do município. Ela foi reeleita nas urnas no dia 6 de outubro para um novo mandato de quatro anos. No entanto, os votos obtidos pela chapa de 2020 foram anulados após a comprovação de compra de votos por parte de Elson Belo, conforme apurado no processo.

O ministro André Mendonça, do TSE, determinou a cassação da chapa completa e ordenou que a Câmara Municipal realizasse uma eleição indireta para escolher um prefeito interino. O mandato de José Roberto de Jesus se estenderá até 1º de janeiro de 2025, quando Paulinha será oficialmente empossada para o próximo mandato.