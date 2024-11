Randolfe entrega nova climatização do Centro de Cultura Negra do Amapá

Com R$ 400 mil de emenda, foram instaladas 24 centrais no prédio, que já tinha sido revitalizado com R$ 1 milhão também indicados pelo parlamentar

Nesta quinta-feira (14), às 16h, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) participa da entrega oficial da climatização do Centro de Cultura Negra do Amapá Raimunda Ramos. A ação é mais um marco na valorização e preservação da cultura afro-brasileira, especialmente com o início do tradicional Encontro dos Tambores.

Com recurso de R$ 400 mil destinado por Randolfe, foram instaladas 24 centrais de ar-condicionado, garantindo conforto para os frequentadores e participantes dos eventos culturais realizados no espaço. Essa iniciativa faz parte de um projeto mais amplo do senador, que já havia investido R$ 1 milhão para a recuperação do prédio, abandonado por anos quando ainda era conhecido como UNA.

“Devolver a sede da UNA à comunidade preta e entregar tudo climatizado para o início dos festejos era nosso compromisso e este ano ainda conseguimos a aprovação do nosso projeto de lei que torna feriado nacional o dia da Consciência Negra, o 20 de novembro”, explicou o senador.

O evento simboliza não apenas o resgate da memória cultural negra, mas também o fortalecimento do legado e da luta por igualdade e respeito no Brasil.