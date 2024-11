Renan Filho anuncia R$ 1 bilhão por ano para a BR-156

Duas frentes foram inauguradas ontem (25); governador Clécio lembrou da necessidade de interligação com o Brasil e as Guianas

Por SELES NAFES

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a BR-156 receberá investimento de R$ 600 milhões com as duas frentes inauguradas ontem (25). O anúncio foi feito durante ato com representantes do governo e do Senado na Vila do Cassiporé, município de Calçoene, a mais de 450 km de Macapá. Segundo ele, em 2025 e 2026 serão aplicados R$ 1 bilhão por ano para a conclusão dos trechos sul e norte da rodovia. O governador Clécio Luís (SD) disse que as obras começam imediatamente, e que a rodovia será decisiva para interligação com o Pará e as Guianas.