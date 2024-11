Renan Filho assinará ordem de serviço para retomada da BR-156, confirma Davi

Ministro estará no Amapá na próxima segunda, 25

Por SELES NAFES

O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitará o Amapá na próxima segunda-feira (25) para assinar a ordem de serviço que marca a retomada das obras de pavimentação da BR-156. A presença do ministro foi solicitada pelo senador Davi Alcolumbre (União) antes do início efetivo das obras, segundo informações confirmadas pela assessoria do parlamentar nesta quinta-feira (21).

As obras no trecho norte da rodovia compreendem o Lote 3, que abrange 56 quilômetros entre Calçoene e Oiapoque, do KM 687,73 ao KM 743,73. Além da pavimentação, um dos destaques dessa etapa é a realocação de sete aldeias indígenas localizadas às margens da rodovia, uma demanda histórica da região.

As aldeias Tukay, Samaúma, Ywawka, Ahumã, Estrela, Karià e Anawerá terão suas realocações realizadas após processos licitatórios anteriores terem sido infrutíferos. O investimento total no Lote 3, que inclui a pavimentação, a realocação das aldeias e a supervisão das obras, está estimado em R$ 340 milhões.

Obras no trecho sul também avançam

Além do trecho norte, a pavimentação do trecho sul da BR-156 também está em andamento. O Lote 1, que abrange 60,10 quilômetros entre Macapá e Laranjal do Jari, especificamente do KM 27 ao KM 87,10, próximo à comunidade de Água Branca do Cajari, receberá um investimento de R$ 283,9 milhões.