Rixa entre facções resulta em 20 anos de prisão por homicídio a faccionado

Biga foi preso logo depois do assassinato, pelo GTA. Crime e julgamento ocorreram este ano no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Tribunal do Júri da 2ª Comarca de Santana condenou, nesta quinta-feira (28), Vailton Dias Merces, conhecido como “Biga”, a 20 anos e 6 meses de prisão. Ele foi julgado pelo assassinato de Wenderson Martins, morto a tiros em sua residência, no dia 9 de março de 2024. Ambos seriam integrantes de facções criminosas.

De acordo com as investigações, Vailton chegou de bicicleta à casa de Wenderson, que estava acompanhado da esposa. Armado, o réu iniciou uma conversa com a vítima antes de efetuar vários disparos.

Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime de homicídio.

Ainda conforme o processo, o crime teria sido motivado por disputas entre facções rivais. Após o homicídio, Vailton fugiu, mas foi capturado no Bairro Provedor por equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) e das Polícias Civil e Militar.