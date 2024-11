Santanense de 14 anos é destaque na base do Cuiabá

Garoto iniciou a trajetória no esporte no projeto social Estrela da Manhã, no município de Santana a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um garoto santanense de 14 anos que integra as categorias de base do Cuiabá Esporte Clube, time do Mato Grosso que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, vem se destacando na equipe. Antes de chegar ao clube, Igor Gabriel Nascimento fez parte do projeto social Estrela da Manhã, que atua com jovens carentes do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Igor começou a jogar aos 7 anos, inspirado pelo irmão mais velho. No Amapá, passou por times como Santos, Butão e G7. Ele integrou a base do Goiás e agora faz parte da equipe sub-15 do Cuiabá. Como lateral-direito ambidestro, ele concilia a rotina de estudos com a de atleta. Aplicado e disciplinado, evita refrigerante, dorme cedo e evita alimentos gordurosos.

O pai de Igor, Cleyton Dias, otimista com o futuro do filho no futebol, valoriza a educação como prioridade. A família, que agora vive em Cuiabá, enfatiza que a decisão de seguir no futebol profissional será de Igor, mas que os estudos estão em primeiro lugar.

“Sei que essa profissão é difícil, mas tenho apoiado meu filho durante seu processo de formação. Inclusive, o acompanho em viagens para que ele não fique distante da família. Incentivo os estudos, pois serão seu porto seguro. Com uma boa educação, ele terá mais chances tanto no esporte quanto em qualquer outra profissão que decidir seguir no futuro. Deixamos claro que os estudos são a base para o sucesso dele”, destacou Cleyton.

Igor agora intensifica os treinos para as semifinais do Estadual Mato-grossense, em que enfrentará o Mixto em dois jogos (ida e volta), encarados como finais pela jovem promessa do futebol santanense.