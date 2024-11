Atos 10

Os cristãos precisam se misturar com pessoas que não são para tentar influenciá-las, e não se isolar do restante da comunidade. É preciso dar o exemplo. Em Atos 10, Deus nos dá uma bela lição por meio de Pedro. Tenha uma ótima quarta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!