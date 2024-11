Seed manda afastar transportador escolar após agressão a aluno autista

A vítima foi Miguel, de 14 anos, na foto ao lado do pai. Núcleo de Transporte Escolar da Seed convocou direção de escola para dar explicações

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Secretaria de Educação do Amapá (Seed) solicitou o afastamento do transportador escolar após a agressão a Miguel, um aluno autista de 14 anos, no último dia 31 de outubro, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. O pedido foi formalizado em ofício assinado pelo gerente do Núcleo de Transporte Escolar, Rilson Torres Gomes.

Miguel, estudante da Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva, é conhecido e querido na comunidade, além de ser apaixonado por ônibus. No dia da agressão, como de costume, ele subiu no veículo para conversar com o motorista. Contudo, o condutor, identificado como Edmar, conhecido como “Barbinha”, não o reconheceu, pois costuma trabalhar em outra linha, que atende a Escola Joaquim Nabuco.

Segundo os pais de alunos, há um acordo informal entre os proprietários dos ônibus que atendem ambas as escolas. Eles se revezam no transporte escolar para economizar combustível.

No incidente, Miguel brincava e conversava dentro do ônibus quando foi agredido pelas costas com um objeto não identificado, além de ser xingado e expulso do veículo. Ao tentar questionar o motorista, foi novamente xingado e expulso, desta vez diante de várias testemunhas.

A família do adolescente registrou um boletim de ocorrência e solicitou o afastamento do motorista, que presta serviço de forma terceirizada.

Após a divulgação do caso pelo Portal SN, o Núcleo de Transporte Escolar da Seed convocou a direção da Escola Joaquim Caetano da Silva para uma reunião no próximo dia 11. O objetivo é discutir as circunstâncias do ocorrido e as medidas a serem tomadas em relação ao motorista envolvido. O documento não cita Edmar, mas Adinael França, o verdadeiro contratado para transportar as crianças.

O ofício também alerta que o descumprimento das medidas emergenciais poderá levar à suspensão ou rescisão contratual com o proprietário do ônibus.