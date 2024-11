Semifinal da Série Ouro feminina de futsal acaba em pancadaria no Amapá

Briga generalizada ocorreu no ginásio do Ifap, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A noite de terça-feira (6) era decisiva para os times que disputavam as partidas semifinal da Série Ouro de futsal feminino do Amapá. Mas o que era pra ser a celebração do esporte, acabou em pancadaria, no ginásio esportivo do Ifap, na zona norte de Macapá.

Na 1ª partida, Império e ALG empataram em 1×1. Nos pênaltis, o time do ALG conseguiu a vaga para a final por 5×4.

Já na 2ª partida, foi que veio a confusão. O Juventus vencia o Oratório pelo placar de 3×0. Foi quando numa disputa de bola no fim da partida duas atletas foram pra vias de fato na frente do árbitro.

A transmissão da Federação Amapaense de Futebol de Salão (FAFS) registrou o momento da briga. Depois, o cinegrafista virou a câmera para não mostrar toda confusão.

Entretanto, na arquibancada uma pessoa fez um vídeo da confusão. Há muitos socos e pisões. A partida foi encerrada e houve mais bate-boca depois.

Procurada, a diretoria da FAFS informou que haverá um a reunião para discutir e decidir sobre o caso. Quando houver uma posição oficial, será informado para a imprensa.