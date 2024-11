Seminário sobre inteligência emocional promete ‘despertar mentes’

Evento apresentará ferramentas essenciais para uma boa tomada de decisão

Da REDAÇÃO

Macapá receberá, no próximo dia 16 de novembro, o seminário “Inteligência Emocional na Tomada de Decisão”, um evento voltado para aqueles que desejam entender melhor a própria mente e desenvolver habilidades que fazem a diferença na vida pessoal e profissional.

O termo “Inteligência Emocional” foi pesquisado mais de 34 mil vezes no Google nos últimos 12 meses apenas no Brasil. O assunto tem ganhado relevância nas áreas empresarial e de relacionamento entre colaboradores e empresas. Além disso, está ligado ao desenvolvimento humano, à busca por melhores resultados pessoais, especialmente na tomada de decisões.

Adriana Sucupira, professora, coach e especialista em Psicologia do Bem-Estar, destaca que, com o avanço das tecnologias e as mudanças nas relações interpessoais, o tema se torna ainda mais relevante para quem busca resultados positivos nessas áreas.

“Tomar decisões de forma rápida e assertiva faz toda a diferença na jornada de vida das pessoas. Com as ferramentas certas, todos podem ter uma vida melhor, mais feliz e produtiva”, assegura.

André Silva, jornalista, coach e estudante de desenvolvimento humano, pesquisa o assunto há mais de cinco anos. Ele afirma que vem aplicando as ferramentas em sua vida e garante que os resultados são surpreendentes. O palestrante compartilhará dicas práticas sobre como transformar a mentalidade, lidar com hábitos, entender um pouco mais sobre neurociência e superar paradigmas.

“Este é um evento para quem deseja realizar mudanças reais na vida, entender melhor o próprio comportamento e aprender a tomar decisões mais conscientes. É aberto a todos os interessados em desenvolvimento humano e crescimento pessoal”, diz o palestrante.

Serviço

Evento: Seminário “Inteligência Emocional na Tomada de Decisão”

Data: 16 de novembro de 2024

Horário: A partir das 8h30

Local: Auditório do IJOMA, Macapá, AP

Inscrições e informações: 96 98115-4344