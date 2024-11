Suposto personal que oferecia consultoria e emagrecimento é preso em academia

Por SELES NAFES

Um suposto personal trainer foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (14), em uma academia no município de Santana, a 17 km de Macapá, acusado de exercício ilegal da profissão. A ação foi resultado de uma operação do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região, com apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar de Santana.

O Cref não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SN apurou se tratar de Bruno Coutinho. Nas redes sociais, ele oferece serviços de emagrecimento e ganho de massa, além de consultoria online. O portal o procurou e aguarda um posicionamento.

O acusado já havia sido autuado anteriormente em uma fiscalização de rotina em outubro, quando foi notificado a apresentar sua documentação profissional. Na ocasião, ele alegou ter perdido os documentos em um acidente e recebeu o prazo legal de 15 dias para regularizar sua situação, o que não ocorreu.

Posteriormente, o setor de inteligência do conselho constatou que o suspeito havia fornecido um nome falso, utilizando indevidamente um registro de profissional do estado do Rio de Janeiro. Além de ser flagrado pelo exercício ilegal da profissão, ele também foi acusado de falsa identidade.

A operação foi liderada pelo tenente-coronel Patrick Costa Rocha, comandante do 4º BPM de Santana. Bruno Coutinho foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde o delegado plantonista deverá tomar as medidas cabíveis.

A ação faz parte de uma campanha do Cref Pará e Amapá para combater o exercício irregular da profissão. O conselho reforça que a prática sem registro não só é ilegal, mas também coloca em risco a saúde e segurança dos alunos que contratam serviços de pessoas não habilitadas.