Sistema está em testes há 1 ano e foi apresentado pelo presidente da Caesa, Jorge Amanajás, na conferência Bio-Plateaux

Por SELES NAFES, de Paramaribo

Em Paramaribo, capital do Suriname, onde acontece a conferência de águas Bio-Plateux, o presidente da Caesa, Jorge Amanajás, está mostrando o que o governo do Amapá está desenvolvendo para atender milhares de famílias atingidas pela salinização do rio nas ilhas do Bailique. O arquipélago fica a 150 km de Macapá. Um sistema desenvolvido no Amapá para tornar a água potável está em testes há mais de 1 ano, com resultados promissores. Veja na reportagem.