Suriname, Guiana e Amapá criam observatório para monitorar saúde dos rios

Acordo entre os dois países foi assinado com o estado fronteiriço nesta sexta-feira em Paramaribo

Por SELES NAFES

O Amapá assinou, junto com o Suriname, a Guiana Francesa e o governo francês, um acordo que cria um observatório para monitorar quatro bacias amazônicas. O acordo foi firmado durante a Bio-Plateaux, conferência das águas realizada em Paramaribo (Suriname), que está em sua 2ª edição.

O evento começou na última quinta-feira (31), com a participação de uma delegação do Amapá composta por pesquisadores do Iepa, da Fundação de Amparo à Pesquisa, da Ueap, da Caesa, da Agência Reguladora de Água e da Secretaria de Relações Internacionais.

O secretário de Relações Internacionais do Amapá, Fabrício Penafort, assinou o acordo representando o governador Clécio Luís (SD), que foi a Brasília para uma reunião de governadores com o presidente Lula sobre segurança pública.

“O acordo é um amadurecimento do Bio-Plateaux, que deixa de ser um projeto para se tornar algo mais perene, estabelecendo ações de compartilhamento de informações, educação ambiental e outras iniciativas com os atores que já existem hoje”, explicou.

O Amapá apresentou painéis sobre os esforços para combater a salinização da água no Bailique e sobre a geração de energia hidráulica e solar.

A Bio-Plateaux termina neste sábado (2), com discussões sobre a Bacia do Rio Oiapoque, um dos focos do projeto e do recém-criado observatório de águas.