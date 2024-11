Suspeito de matar motorista de aplicativo, Diabão é preso no Pará

Diabão teria assassinado o motorista de aplicativo e jogador de futebol amador Efraim Tibúrcio Ferreira.

Por RODRIGO DIAS

Uma ação conjunta das polícias do Amapá e do Pará resultou na prisão de Isaías dos Santos de Jesus, conhecido como Diabão, de 22 anos, no último domingo (10). Ele foi capturado no município de Breves (PA).

Diabão é o principal suspeito de assassinar o motorista de aplicativo e jogador de futebol amador Efraim Tibúrcio Ferreira, de 44 anos. A vítima teve o pescoço cortado por golpes de faca na noite de 16 de setembro de 2024, quando foi buscar uma passageira no conjunto Mucajá, no bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Após o homicídio, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (DECIPE) divulgou a identidade de Isaías e pediu ajuda da população para localizá-lo. A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) apurou que o suspeito havia fugido para o Pará, mas transitava frequentemente entre os estados do Amapá e Pará, deixando mercadorias na Rampa do Açaí, na orla de Macapá.

Policiais do Núcleo de Capturas passaram a monitorar seus passos. Em uma ação coordenada com as forças de segurança do Pará, Diabão foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com Leandro Leite, titular da DECCP e chefe do Núcleo de Capturas, o suspeito alterou sua aparência ao raspar o cabelo, usar boné e blusa de manga longa para esconder as tatuagens e dificultar sua identificação.

“Ele cortou o cabelo, passou máquina zero, tirou o bigode e usava bastante boné e roupa de manga longa para evitar a identificação, já que tem várias tatuagens pelo corpo. Ele será recambiado para o Amapá após audiência de custódia e, aqui, será ouvido”, informou o delegado.

As investigações seguirão sendo conduzidas pela DECIPE, e Diabão responderá por homicídio qualificado.

O crime

Efraim morava a cerca de três quarteirões do local do crime e teria ido buscar uma passageira no Mucajá. Enquanto estava estacionado, o suspeito se aproximou e bateu no vidro do lado do motorista. Efraim não baixou o vidro, e o homem teria se afastado. Em seguida, ele retornou, quebrou o vidro e golpeou a vítima na região do pescoço e tórax.

O motorista chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Emergências (HE), mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu em seguida.