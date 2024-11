Tartarugalzinho é incluído no Minha Casa, Minha Vida

Município a 222 km de Macapá terá 50 imóveis construídos pela prefeitura com recursos do governo federal

Por SELES NAFES

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, está entre as cidades do interior do Amapá que foram incluídas na retomada do programa Minha Casa, Minha Vida. As obras serão realizadas em 2025.

O nome do município foi incluído numa extensa lista com cidades em todo o país, publicada nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo ministro das Cidades, Jáder Filho. Tartarugalzinho foi incluída a pedido do prefeito Bruno Mineiro (União), e contou com articulação do deputado federal Acácio Favacho (MDB).

“Vieram em boa hora. Preparamos a cidade para desenvolvimento de escolas novas, UBs novas e também novos habitacionais”, comentou o prefeito.

Ao todo, serão construídos 50 imóveis em Tartarugalzinho, em duas etapas com 25 unidades, cada. A prefeitura ainda não divulgou em que bairros os imóveis serão construídos.

Além de Tartarugalzinho, foram contemplados os municípios de Calçoene, Cutias, Itaubal, Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Serra do Navio.