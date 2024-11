URGENTE: Acusado de executar fazendeiro de 80 anos se apresenta em Macapá

Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, se apresentou acompanhado de três advogados

Por SELES NAFES

O sargento da reserva do Exército Brasileiro, Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, se apresentou à Polícia Civil, no início da tarde desta segunda-feira (25), no Ciosp do Pacoval. Ele estava acompanhado de três advogados e aparentou bastante tranquilidade na chegada.

A apresentação foi feita por volta das 13h30. Araújo não falou nada com os jornalistas que estavam de plantão aguardando a apresentação. Questionado pelos repórteres, ele fez apenas um gesto com a mão dando a entender que só se pronunciaria mais tarde.

Com a prisão preventiva decretada, Araújo foi apresentado ao delegado Stephano Dagher, titular da Delegacia de Amapá, a 310 km de Macapá, onde o crime ocorreu no último sábado.

“A gente vai precisar da finalização do conjunto probatório, das perícias e da balística. Pelos vídeos acreditamos que é clara a legítima defesa”, comentou o advogado Evandson Mafra.

“O inquérito não está finalizado, e nem as perícias. Mas a legítima defesa é aplicada ao caso, porque é um terreno particular em que o idoso tinha vendido e se apreendeu do negócio. Ele dizia que ia matar o atual proprietário. Temos o boletim de ocorrência (de Canindé) informando que estava sendo ameaçado. Não houve em nenhum momento premeditação do caso”, acrescentou.

Incêndio e ameaças

Ainda segundo o advogado, Araújo foi convidado por Canindé para fazer uma varredura no terreno com o objetivo de fazer um levantamento de supostos prejuízos causados por Maranhão, que teria queimado a lavoura e tentado incendiar a residência do caseiro de Canindé.

“Esse caseiro será testemunha e vai poder relatar que houve essa tentativa. Temos dois boletins de ocorrência, dos dias 20 e 24 (ameaça e incêndio). São vários elementos para que a justiça faça o melhor julgamento possível”, finalizou.

Arma do crime

O acusado, filmado matando o fazendeiro Antônio Candeia, o “Maranhão”, entregou ao delegado a pistola usada no crime. O acusado de ser o mandante, o também fazendeiro Francisco Canindé, marido da prefeita eleita de Amapá, Kelley Lobato (União), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na noite de domingo (24).

De acordo com as investigações, os dois brigavam na Justiça pela posse de terras em uma fazenda. Para a polícia, o grupo de Canindé abordou o idoso sabendo que ele andava armado e o teria provocado com a intenção de forçar uma ação de legítima defesa. O vídeo apresentado como prova pelo acusado, avaliou o delegado, tem indícios de que houve premeditação, e que o idoso nem teve chance de usar sua arma para se defender.

Após a apresentação, Araújo prestará depoimento no inquérito e será ao Centro de Custódia do Iapen, por se tratar de um militar reformado.