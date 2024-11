Vacina contra gripe é estendida para público a partir de 6 meses

Qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade pode ser vacina em qualquer UBS de Macapá, de 8h às 17h.

Da REDAÇÃO

Macapá ampliou a Campanha de Vacinação contra Influenza para atender o público geral a partir de seis meses de idade. A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, das 8h às 17h.

A vacinação na região Norte, incluindo o Amapá, segue uma estratégia específica com campanha no segundo semestre, considerando as características climáticas da região.

Para receber a vacina, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de residência; cartão do SUS.

A vacina contra a Influenza é a principal forma de prevenção contra o vírus e suas complicações, especialmente em grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.

A Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde (SMVS) ressalta que a imunização anual é importante devido à constante mutação do vírus. O Influenza é um dos patógenos mais antigos registrados, com surtos históricos como a gripe espanhola, a gripe asiática e a gripe suína (H1N1). Embora grandes epidemias tenham diminuído, o vírus ainda representa uma ameaça significativa à saúde pública.