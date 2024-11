Vereadores não reeleitos travam votação que aumenta despesas parlamentares na Câmara

Pela 3ª vez consecutiva, falta de quórum impede votação de projeto da mesa diretora

Por SELES NAFES

Há quase duas semanas, a Câmara Municipal de Macapá tenta votar o projeto de lei da mesa diretora que prevê o aumento das verbas de atividade parlamentar. Nesta terça-feira (5), pela terceira vez consecutiva, a sessão foi encerrada por falta de quórum.

Nos bastidores, o Portal SN apurou que a principal dificuldade enfrentada pelo presidente da Câmara, Marcelo Dias (PRD), é convencer vereadores que não conseguiram se reeleger a apoiar o projeto. Em outubro, cerca de 60% dos parlamentares não renovaram seus mandatos e, portanto, não serão beneficiados com o aumento de verbas.

Alguns vereadores, por questões ideológicas, não estariam dispostos a votar favoravelmente mesmo que tivessem sido reeleitos. É o caso de Dudu Tavares (PDT) e Janete Capiberibe (PSB). No entanto, outros que também não foram reeleitos, como Gian do NAE (PRD) — membro da mesa diretora —, defendem o projeto, argumentando que o aumento das verbas está embasado na Lei Orgânica de Macapá e é necessário para contratar profissionais qualificados.

O projeto propõe aumentar a verba de gabinete de R$ 20 mil para R$ 57 mil (destinada à contratação de pessoal), e a verba indenizatória (gastos do mandato), de R$ 10 mil para mais de R$ 20 mil.

No fim do mês passado, a Câmara aumentou em quase 70% os salários do prefeito, vice e do primeiro escalão, além dos próprios salários.