‘Vinho de açaí’ conquista paladares e se prepara para entrar no mercado europeu

Da REDAÇÃO

Além da gengibirra, do camarão no bafo e da castanha, o Amapá agora conta com um novo produto gastronômico de grande apelo turístico. Trata-se do “açaí tinto”, um vinho elaborado a partir da fruta mais famosa da Amazônia. Desenvolvido pela Família Capiberibe na Vinícola Flor da Samaúma, localizada na zona norte de Macapá, o açaí tinto vem conquistando admiradores. A bebida não perde em nada para as tradicionais uvas, como já atestaram entusiastas dentro e fora do Brasil. A inovação reforça o potencial do Amapá como polo de produtos da bioeconomia, que combinam tradição amazônica e sofisticação, fortalecendo o turismo e a economia regional. Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva