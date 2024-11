Atos 13

Compartilhamentos

A piada do “crente Raimundo” (pé na igreja e outro no mundo) é antiga, mas se aplica a vários aspectos da nossa vida. Precisamos dar exemplo e viver de acordo com o que defendemos. Em Atos 13, encontramos o relato sobre Saulo e Barnabé, separados para servir a Deus. Seguir a Jesus exige ignorar coisas que nos impedem de atender ao chamado. Tenha um feliz sábado!