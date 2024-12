1ª Corrida e Caminhada do Crea reúne 700 participantes

Percurso de 5 km foi superado em 16 minutos por um profissional

Da REDAÇÃO

O domingo (15) foi marcado por um evento que promoveu saúde e integração em Macapá: a 1ª Corrida e Caminhada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá (Crea). Com mais de 700 inscritos, o evento reuniu atletas, profissionais e a comunidade em uma manhã de superação e celebração.

A concentração começou às 5h, com a largada ocorrendo pontualmente às 6h15. O percurso de 5 km foi desafiador e emocionante, com o campeão geral cruzando a linha de chegada em apenas 16 minutos, demonstrando o alto nível técnico dos competidores.

O presidente do Crea, engenheiro civil José Amarildo Magalhães, destacou o sucesso da iniciativa, que integrou as comemorações do Dia do Engenheiro, celebrado em 11 de dezembro. Segundo ele, o evento reforça a valorização da categoria e o incentivo à saúde.

“Nossos profissionais que estão em festividade pela Semana do Engenheiro nessa corrida maravilhosa. Ela atendeu a expectativa, pois superou 700 participantes, além de outros que vieram em cima da hora, os famosos ‘pipoca’, que são muito bem-vindos, tanto na caminhada como na corrida, atendendo a expectativa de todos”, afirmou o presidente.

A organização do evento foi realizada pelo Crea em parceria com a Macapá Run Cronometragem Esportiva, promovendo um momento de união e incentivo à prática esportiva. Além de troféus, os cinco primeiros colocados gerais e os melhores por faixa etária foram premiados com valores em dinheiro, como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação.