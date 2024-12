2ª Semana da Cultura Gospel ocorre neste fim de semana em Macapá

Com uma programação variada, a Semana contará com apresentações de artistas locais, workshops e exposições de diferentes expressões artísticas, incluindo dança e música.

Por ALLAN VALENTE

A 2ª Semana da Cultura Gospel começa nesta sexta-feira (6), no Amapá Garden Shopping, em Macapá, e promete movimentar a cidade até o encerramento, no sábado, 14 , na Praça do Barão do Rio Branco, no Bairro Central.

O evento, que se consolida como um marco histórico na valorização da arte cristã no Amapá, busca promover a cultura gospel e destacar talentos locais, além de fomentar a inclusão social e o desenvolvimento cultural e econômico na região.

Com uma programação variada, a Semana contará com apresentações de artistas locais, workshops e exposições de diferentes expressões artísticas, incluindo dança e música.

Um dos destaques será o concurso de bandas e dança, que terá jurados renomados no cenário gospel nacional, como Samuel Messias, Junior Felix, Teo Dornellas (guitarrista da banda Novo Som), Mauro Henrique (ex-Oficina G3) e Kim (banda Catedral).

Além das apresentações, os artistas convidados também participarão de workshops, compartilhando experiências e conhecimentos com o público.

A coordenadora do evento e representante da cultura gospel no estado, Rízia Disã Gaia Bonaspetti, destacou que a expectativa é alta com o apoio do executivo e do legislativo estadual este ano.

“No ano passado a primeira edição deste evento foi bem simples, sem recurso do governo. Pela primeira vez estamos contando com esse apoio, tanto do governo como da deputada Alliny Serrão, que está nos destinando recursos de nível estadual. Teremos representantes de todo o Estado se apresentando e concorrendo às premiações do festival”, destacou.

Essa parceria possibilitou a viabilização de caravanas de diferentes localidades do estado, como Santana, Laranjal do Jari, Mazagão, e até municípios mais distantes, como Oiapoque, garantindo transporte gratuito para o público interessado.

Gratuito e aberto a todas as denominações religiosas, o evento reforça sua proposta inclusiva e plural. Além de celebrar a arte cristã, a Semana da Cultura Gospel também destaca elementos da cultura amapaense em exposições e apresentações, tornando-se uma ferramenta de valorização regional.

“Esse evento é uma ferramenta de inclusão social, de desenvolvimento cultural, social, econômico. Durante esses dias teremos exposições, manifestação de criatividade artística, como amostras de arte com elementos de nossa cultura, com grande relevância e representatividade para nós do Estado”, concluiu Bonaspetti.