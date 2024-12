5 anos depois, vítima que foi a pé até delegacia após ser estuprada vê agressor ser condenado

O homem condenado foi preso por agentes da 8ª DPC em sua residência, mesmo local do crime, no Infraero I.

Um homem de 50 anos foi preso nesta quarta-feira (18) por agentes da 8ª DP de Macapá após ser condenado a 12 anos de prisão por estupro, mais de 5 anos depois do crime.

O fato ocorreu no ano de 2019, quando a vítima tinha apenas 15 anos de idade. Segundo a polícia, o infrator era casado com a tia da vítima.

No dia do abuso a adolescente estava na sala sozinha com o indivíduo que a jogou contra a parede, tirou seu short e com ela manteve relação sexual. A vítima não reagiu por temer ser agredida.

Na época, após o crime, a jovem violentada foi andando do Infraero I até o Ciosp no Bairro Pacoval – uma distância de quase 4 km, pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante, mas logo foi posto em liberdade pela Justiça.

“O infrator chegou a confessar para os policiais militares que havia mantido relação sexual com a menor, porém mudou sua fala ao ser interrogado na delegacia, o que não prosperou, já que o resultado do laudo de conjunção carnal deu positivo em virtude de material genético encontrado”, explicou o delegado Alan Moutinho.

O condenado foi encontrado em sua residência, mesmo local do crime, no Infraero I. De acordo com o delegado, ele será encaminhado à audiência de custódia e depois ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para o início do cumprimento da pena.