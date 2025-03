52 anos após 1ª apresentação, Roberto Carlos abrirá réveillon no Amapá

O "rei" conversando com jornalistas do Amapá no Macapá Hotel, em 1972; segundo show ocorreu em meados dos anos 1990. Foto: acervo Cristina Homobono

O Amapá se prepara para um dos momentos mais emblemáticos de sua história recente. Após 52 anos desde sua primeira apresentação em Macapá, Roberto Carlos, ícone da música brasileira, retorna ao estado para um show gratuito no próximo dia 28 de dezembro. O evento, que marcará a abertura do maior Réveillon da Amazônia, será realizado no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, um cenário histórico que promete emocionar o público.

Com o apoio do Ministério do Turismo, do senador Davi Alcolumbre, do Governo do Estado e da iniciativa privada, o espetáculo integra uma programação de quatro dias de celebrações para a chegada de 2025. Roberto Carlos será a atração principal da primeira noite, trazendo um repertório que celebra sua vasta carreira e cativa gerações de fãs. Ele chegou a se apresentar uma segunda vez, em 1996.

Uma celebração de proporções históricas

O anúncio do evento foi feito nesta sexta-feira (6), na orla de Macapá, pelos apresentadores Giovanna Antonelli e Zeca Camargo, e destacou o caráter grandioso da programação. O show do “Rei” será financiado por parcerias privadas, que também viabilizam outras atrações nacionais, numa estratégia que busca projetar o Réveillon do Amapá em todo o Brasil como um evento turístico de destaque.

Programação diversificada

A festa continua no domingo (29) com apresentações de artistas locais como Os Moreiras, Rogério e Cia, Tatty Taylor, Letícia Auolly e a aparelhagem Amazônia Fusion, destacando a rica cultura musical do Amapá. Na segunda-feira (30), a programação ganha ares internacionais com o DJ Alok, referência global na música eletrônica, e o cantor Ávine, representante do forró eletrônico.

A virada do ano, na terça-feira (31), será marcada pela energia contagiante de João Gomes, Alceu Valença e Pablo do Arrocha, completando uma programação que promete agradar diferentes públicos e estilos musicais.

O Governo do Estado é responsável pelo suporte logístico, incluindo segurança, saúde e estrutura para o evento, além do pagamento dos cachês dos artistas locais. Já a iniciativa privada cobre os custos das atrações nacionais e da divulgação, garantindo a realização de um Réveillon inesquecível.

O retorno do “Rei”

Para os fãs de Roberto Carlos, sua volta ao Amapá é um marco. Hospedado no histórico Macapá Hotel durante sua passagem pelo estado há 52 anos, o cantor retorna agora para um show que resgata memórias e reforça seu status como um dos maiores nomes da música brasileira. Com mais de sete décadas de carreira e uma trajetória que inclui o movimento da Jovem Guarda e inúmeros sucessos românticos, Roberto Carlos é um patrimônio cultural do Brasil.

A coordenação da programação está a cargo das Secretarias de Estado da Cultura (Secult) e do Turismo (Setur), que também garantem a realização de eventos nos municípios do estado, fortalecendo o compromisso com todas as regiões do Amapá.

O retorno de Roberto Carlos e a magnitude do Réveillon da Amazônia simbolizam um novo capítulo para o estado, que se projeta nacionalmente como referência em turismo e cultura. Macapá se prepara para viver dias históricos e começar 2025 com o brilho que só o “Rei” e a diversidade cultural do Amapá podem oferecer.