Acidente de carro na BR-156 deixa uma mulher morta e três feridos

Por RODRIGO DIAS

Um grave acidente de carro ocorrido nesta segunda-feira (9) no km 410 da BR-156, entre as pontes do Tracajatuba e do Aporema, no interior do Amapá, resultou na morte de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agentes e socorristas foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram uma das vítimas, identificada como Clerismar Luz Gomes, já sem vida. A idade da vítima não foi divulgada.

O motorista do veículo, que seria o pastor e marido Natanael Luz, e um segundo homem ferido foram levados para hospital do município de Ferreira Gomes, enquanto a terceira pessoa ferida, uma outra mulher, foi socorrida ao hospital de Porto Grande com o apoio da Polícia Militar. O estado de saúde dos sobreviventes ainda não foi informado.

O veículo, identificado pela placa RNL7A98, que se deslocava entre Calçoene e Macapá, capotou e foi parar em uma ribanceira. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.