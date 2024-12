Acusado de apunhalar jogador que discutiu com o árbitro da partida é preso no interior do AP

O crime ocorreu durante uma partida de futebol no Distrito do Carvão, em Mazagão, a 35 km de Macapá.

A Polícia Civil prendeu, no interior do Amapá, um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado após um incidente ocorrido em novembro deste ano durante uma partida de futebol. O crime foi motivado por uma discussão envolvendo o irmão do suspeito, que atuava como árbitro do jogo.

De acordo com as investigações, a vítima, que era jogador de um dos times do Distrito do Carvão, em Mazagão, a 35 km de Macapá, discutiu com o árbitro por causa de um lance de jogo. O clima ficou tenso porque os familiares do juiz estavam ao redor do campo e decidiram intervir.

Após o término da partida, o suspeito, acompanhado de parentes, confrontou o jogador. Durante nova discussão, o acusado desferiu um golpe de punhal contra a vítima, que sobreviveu graças ao socorro rápido de seus familiares que estavam no local. Após o ataque, o agressor fugiu, segundo a polícia.

A polícia pediu e a Justiça decretou a prisão preventiva do irmão do árbitro. Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam uma arma de fogo, punhais e munições, reforçando as suspeitas sobre o histórico de violência do investigado.

A Delegacia de Polícia de Mazagão informou que diligências complementares estão em andamento para esclarecer mais detalhes do caso. O inquérito policial busca apurar as circunstâncias do crime e a participação de cúmplices na tentativa de homicídio.