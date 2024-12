Aditivo dobra valor da obra do Trapiche Eliezer Levy

Contrato entre prefeitura e empresa saltou de R$ 4 milhões para mais de R$ 8 milhões

Por SELES NAFES

Foi publicado no Diário Oficial da União, por se tratar de recursos federais, um termo aditivo da prefeitura de Macapá que dobra o valor da obra de revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy, na orla da capital, e um dos principais cartões postais do Amapá.

Com o aditivo solicitado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB) e o secretário de Obras Cássio Cruz, o contrato passa de R$ 4 milhões para R$ 8 milhões. Inicialmente, os recursos eram do Ministério da Defesa, pelo programa Calha Norte. Já os recursos adicionais são de “transferência especial da União”.

O termo foi publicado no DOU do último dia 19 de novembro, mas a prefeitura anunciou a inauguração para o dia 26 de dezembro do complexo repaginado às margens do rio Amazonas, e que terá atrações como um novo restaurante e iluminação em LED. As obras começaram em outubro de 2022, e deveriam ter encerrado em junho de 2023.

No Diário Oficial, o aditivo foi batizado de “termo de reequilíbrio financeiro”, entre a prefeitura e a empresa Bosque Empreendimentos Eireli – ME. Apesar de se tratar de uma microempresa, como o próprio perfil indica, o reequilíbrio do contrato será superior a R$ 3,9 milhões.