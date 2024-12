Adolescentes são apreendidos ‘trabalhando’ para o tráfico

Casos ocorreram nos Bairros Buritizal, Araxá e Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um adulto e dois adolescentes foram flagrados em três situações distintas envolvendo tráfico de drogas neste final de semana em Macapá pelo Batalhão de Força Tática da PM do Amapá.

A primeira ocorrência foi na noite de sábado (7), durante incursões em uma área de ponte do Bairro Buritizal, quando os militares abordaram um homem de 18 anos que trazia nos bolsos porções de cocaína, maconha e crack. Uma pequena quantidade de dinheiro trocado também foi apreendida com ele.

Já na madrugada de domingo (8), durante patrulhamento pelo Bairro Araxá, uma equipe apreendeu um jovem de 17 anos com porções pedras de crack de vários tamanhos. Uma balança de precisão também estava na posse dele.

Horas depois, durante a tarde, incursões em uma área de ponte do Bairro do Muca resultaram na apreensão de um adolescente de 15 anos, que estava com porções maconha e cocaína, segundo a polícia.

O adulto foi apresentado no Ciosp do Pacoval e os menores de idade na Delegacia de Investigação de Atos Infracionais.