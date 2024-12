Agente disfarçado de Papai Noel captura homem foragido do Amapá há mais de 10 anos

Captura aconteceu em Manaus, no Amazonas. Bandido era procurado pela Justiça do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Em uma operação de cinema, as Polícias Civis do Amapá e do Amazonas realizaram uma ação conjunta que resultou na captura de um homem foragido há mais de uma década. Disfarçado de Papai Noel, um agente foi a isca para atrair o suspeito, que vivia em Manaus (AM) sob identidade falsa.

Raimundo Santos, de 40 anos, utilizava o nome falso de Pablo Gustavo dos Santos para escapar das autoridades. Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos há mais de 10 anos pelo Judiciário do Amapá, relacionados a crimes de furto e roubo. Além disso, ele era investigado por homicídio e possuía uma ficha criminal extensa.

A investigação, conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana (AP), localizou o suspeito no bairro João Paulo II, em Manaus. Após confirmarem o paradeiro, as autoridades do Amapá solicitaram apoio da Polícia Civil do Amazonas, que organizou a operação de captura.

Na noite de 23 de dezembro, policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia de Manaus, sob a coordenação do delegado Cícero Túlio, prepararam a abordagem no local onde o suspeito residia. Para evitar levantar suspeitas e evitar mais uma fuga, um dos agentes se disfarçou de Papai Noel, aproveitando a movimentação típica do período natalino.

O disfarce permitiu que os policiais se aproximassem sem chamar atenção, culminando na prisão do homem, que não teve chance de oferecer resistência.

Antes da prisão, a polícia amazonense descobriu que Raimundo havia se estabelecido em Manaus como dono de uma nova empresa e havia tirado documentos verdadeiros com base em suas identidades falsas. A prisão ocorreu justamente na sede da empresa que ele mantinha.

O delegado Leonardo Alves, titular da 1ª DP de Santana, destacou a integração entre as forças policiais e a eficácia da operação.

“Imediatamente, solicitamos o apoio de uma equipe da Polícia Civil do Amazonas que estava em campo. Assim, policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia daquela cidade, coordenados pelo delegado Cícero, lograram êxito em localizar o alvo dos mandados de prisão e efetivar o seu cumprimento.”

O suspeito será transferido para o Amapá, onde responderá pelos crimes pelos quais já foi condenado, além de enfrentar novas acusações que surgiram durante o período como foragido.