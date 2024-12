Amapá adota nova estratégia de vacinação contra Covid-19

Medida segue recomendação do Ministério da Saúde, segundo o estado.

Da REDAÇÃO

O Amapá anunciou uma nova estratégia de vacinação que busca priorizar grupos mais suscetíveis a casos graves e mortes por Covid-19. As mudanças, enfatizou o estado, seguem as recomendações atualizadas do Ministério da Saúde (MS) e ajustam os critérios de aplicação das vacinas.

A nova diretriz inclui significativas alterações no Programa Nacional de Imunizações (PNI):

Grávidas receberão uma dose da vacina a cada gestação; Pessoas com 60 anos ou mais terão acesso a uma dose a cada seis meses; independentemente do histórico vacinal, e crianças entre seis meses e cinco anos passam a integrar o Calendário Nacional de Vacinação.

A Superintendência de Vigilância e Saúde do Amapá (SVS) é responsável por gerenciar a recepção, o armazenamento e a distribuição dos imunizantes para os municípios, com agendamento realizado pela Central de Imunização.

Além das mudanças mencionadas, outros grupos especiais poderão receber a imunização periodicamente em Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Amapá contará com diferentes vacinas:

Moderna: para crianças e adultos.

Pfizer: nas versões baby e pediátrica.

Serum: destinada a pessoas com 12 anos ou mais.

Grupos para a vacinação especial

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência;

Pessoas imunocomprometidas;

Indígenas vivendo em terra indígena;

Indígenas vivendo fora da terra indígena;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas privadas de liberdade;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas em situação de rua.