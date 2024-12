Amapá lança 1ª CNH gratuita e moderniza exame prático de direção

Governador ouve explicações sobre o novo sistema no carro de exame prático. "CNH do Povo” e “Jovem Motora” foram apresentados nesta sexta, 13

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A partir de agora, pessoas de baixa renda no Amapá poderão obter sua primeira habilitação de forma gratuita. O Governo do Estado lançou os projetos “CNH do Povo” e “Jovem Motora”, além de anunciar avanços tecnológicos que ampliam a transparência e a confiabilidade no exame prático de direção.

Os projetos fazem parte do “Programa de Democratização à Primeira Habilitação”. O “Jovem Motora” é voltado para pessoas inscritas no CadÚnico, com ensino médio completo e até 29 anos de idade. Já o “CNH do Povo” atende candidatos de até 65 anos. Ambos permitem que os beneficiados obtenham a habilitação de forma totalmente gratuita.

“O Detran está preparado para atender até 1.600 processos por ano, mas podemos ampliar esse número caso recebamos emendas impositivas de deputados ou recursos federais”, explicou o diretor do Detran, Rorinaldo Gonçalves.

“Vamos promover um trânsito mais seguro e humanizado, reduzindo o número de pessoas dirigindo sem habilitação, além de aumentar a empregabilidade de jovens e adultos”, comentou o governador Clécio Luís, que sancionou o projeto de lei que institui o programa.

Modernização com telemetria

Durante o evento de lançamento, também foram apresentados 15 veículos equipados com sistema de telemetria, contratados pelo Detran. A nova tecnologia registra em tempo real a performance do candidato durante o exame prático, garantindo maior precisão e imparcialidade no resultado.

O sistema, desenvolvido em parceria com autoescolas, utiliza internet e biometria para assegurar que o exame está sendo realizado pelo próprio aluno. Assim que o teste termina, os dados registrados pelo sistema determinam a aprovação ou reprovação do candidato.

Por enquanto, apenas sete das 22 autoescolas do estado já investiram em veículos equipados com a nova tecnologia.

“No início, há resistência por parte de algumas autoescolas, mas acreditamos que outras empresas vão aderir em breve. O sistema oferece mais credibilidade ao processo”, explicou Adriano Araújo, coordenador da comissão de autoescolas que auxiliou na implementação.

O Detran ainda estuda se manterá os dois examinadores presenciais dentro do veículo durante os testes práticos, mas a tendência é apenas um seja mantido.