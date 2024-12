Amapá Sem Fome entrega kits alimentação, 1ª infância e ‘vale-gás’ a 3 mil famílias

Iniciativa do governo do Estado chegará aos 16 municípios, marcando novo capítulo nas políticas públicas sociais

Por ALLAN VALENTE

O governo do Amapá iniciou neste sábado (21) a entrega de kits de alimentos e vale gás a três mil famílias da zona sul de Macapá, totalizando cerca de 12 mil pessoas beneficiadas. A iniciativa faz parte do programa Amapá Sem Fome, uma política pública inovadora que busca enfrentar a insegurança alimentar no estado.

Na primeira etapa, o programa cadastrou 23 instituições da zona sul, dentro de um edital lançado em setembro, premiando 98 entidades em todo o estado. Além de Macapá, o projeto contempla 16 municípios com serviços e ações voltadas para assistência social.

Durante o evento que marcou o início da entrega, o governador Clécio Luís destacou os resultados positivos alcançados. Ele relembrou que, no início de 2023, 60% da população amapaense vivia em condição de insegurança alimentar, mas que esse número caiu para 32% com o avanço das políticas públicas.

“Ainda é um índice elevado, mas vamos trabalhar para reduzi-lo ainda mais. Essa nova etapa do Amapá Sem Fome é um passo importante nesse sentido”, reforçou Clécio.

“Nos últimos quatro anos, nosso mandato destinou quase R$ 90 milhões para programas de segurança alimentar e proteção às famílias. Esses recursos têm ajudado a transformar vidas”, avaliou o senador Davi Alcolumbre (União).

Entre os benefícios entregues, destacam-se os kits alimentação, o kit primeira infância e o vale gás social, que serão distribuídos em quatro etapas para atender diferentes regiões do estado.

“Hoje lançamos novas frentes de atuação, fortalecendo nosso compromisso com a população amapaense. Com essa iniciativa, mais de 146 entidades serão beneficiadas, começando pela Zona Sul e, em seguida, nas regiões Leste, Norte e Oeste”, explicou Hugo Paranhos, secretário de Assistência Social.

Parceria e logística reforçadas

Além dos kits e vales, a ação incluiu a entrega de cinco veículos modelo van articuladas pelo senador Randolfe Rodrigues (PT) com apoio do Ministério da Assistência Social. Os veículos foram destinados ao Abrigo São José e aos municípios de Laranjal do Jari, Itaubal, Mazagão e Pracuúba, onde facilitarão o acesso de usuários aos serviços socioassistenciais.

“O Amapá Sem Fome não é apenas um programa de distribuição de alimentos. É uma parceria sólida entre governos federal e estadual para enfrentar a pobreza extrema em nosso estado, que ainda lidera os índices de miséria no país”, destacou Randolfe.