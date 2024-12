Romanos 13

Precisamos uns dos outros para sobreviver, apesar dos conflitos do dia a dia. Na parte final do capítulo 13 de Romanos, Paulo nos convida a amar o próximo e a servir, sendo este o mandamento de Deus mais importante. “O cumprimento da Lei é o amor”. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!