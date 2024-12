Ambulância com paciente a caminho de Macapá capota na BR-156

Acidente ocorreu próximo da entrada que dá acesso ao município de Itaubal, a cerca de 50 km de Macapá.

Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com uma ambulância na rodovia federal BR-156 na tarde desta quinta-feira (12). As primeiras informações ainda não são oficiais, mas dão conta de que dentro veículo que capotou estavam o motorista, um enfermeiro e uma paciente.

Eles estariam a caminho de Macapá, vindos do município de Pracuúba, a 280 km da capital, transportando uma mulher com o braço fraturado quando a ambulância capotou na pista. O acidente ocorreu próximo da entrada que dá acesso ao município de Itaubal, a cerca de 50 km de Macapá.

Nas imagens que circularam nas redes sociais é possível ver que a via estava molhada. Vídeos e fotos também mostraram que as vítimas foram socorridas por populares e viajantes. A PRF também já estava no local, mas nenhuma informação oficial havia sido divulgada até as 17h40.

Áudios compartilhados em grupos de conversação informaram que o enfermeiro, identificado como Estevão, teria quebrado a clavícula (osso do ombro). O motorista, identificado como Valdinei também teria ficado bastante machucado. Já a paciente, que estava indo para a capital para fazer uma cirurgia em dos braços, estava consciente.