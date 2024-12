Aniversário, 13º e festas de fim de ano devem aquecer vendas em 40% em Santana, diz CDL

Município que fica a 17 km de Macapá inaugurou vários empreendimentos no segundo semestre de 2024.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a chegada de dezembro, período marcado pelas festas de fim de ano, o comércio de Santana, município localizado a 17 km de Macapá, registra um aumento na movimentação de consumidores. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Santana (CDL) estima que o volume de vendas deste ano deve crescer cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo maior município do Amapá em população, Santana tem registrado a abertura de novos empreendimentos no segundo semestre deste ano, conforme informou a CDL. São empresas dos setores de vestuário, construção civil e alimentação. O aquecimento das vendas é percebido pela intensa movimentação nas lojas situadas ao longo do corredor comercial da Rua Salvador Diniz e da Avenida Santana.

De acordo com Dulcinete Tork, presidente da CDL, a expectativa é que o movimento aumente ainda mais a partir do dia 15 deste mês, quando o funcionalismo público e a iniciativa privada começarem a pagar o 13º salário a servidores e colaboradores. Ela destaca que as programações em comemoração ao aniversário do município também têm impulsionado o comércio.

“O que percebemos desde o início deste mês, com o início das programações do aniversário de Santana, é que o movimento já se intensificou. As pessoas estão frequentando mais o comércio, algo que notamos tanto pelo aumento de clientes dentro das lojas quanto pela falta de vagas de estacionamento nas proximidades dos estabelecimentos”, afirma Dulcinete.

Os setores de vestuário, construção civil, calçados, alimentação, supermercados e até prestação de serviços apresentam crescimento, segundo a CDL. Antônio Santos, gerente de uma loja de material de construção, relata que a movimentação tem sido considerável desde o início do mês, especialmente nos finais de semana.

“Os clientes aproveitam os sábados e domingos, quando estão de folga, para comprar os materiais que vão utilizar nas reformas de suas casas ao longo da semana. Isso tem sido muito comum aos sábados. Por isso, desde a segunda quinzena de novembro, nossa loja já passou a funcionar em dois turnos aos sábados e pela manhã aos domingos”, explica Antônio.

Dulcinete Tork acrescenta que o aquecimento do setor de construção civil reflete nos demais segmentos. Ela cita o exemplo das lojas de vestuário, que reforçaram os estoques e lançaram promoções, contribuindo para a expectativa de um crescimento de 40% no faturamento.

“Por isso, acreditamos nesse aumento expressivo. As lojas já estão lotadas, e o consumidor está se antecipando. Além disso, os novos empreendimentos que abriram na cidade investiram alto e lançaram promoções atrativas”, conclui Dulcinete.