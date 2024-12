Após 8 anos, município de Amapá está de cara nova; veja as mudanças

Prefeito Carlos Sampaio conseguiu recuperar a cidade onde os buracos e o abandono faziam parte da paisagem

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Quando o médico veterinário Carlos Sampaio foi eleito prefeito de Amapá em 2016, ele não tinha a exata dimensão dos desafios que enfrentaria. Diante da dificuldade para manter o mínimo de serviços funcionando, e com uma cidade completamente destruída, ele pensou em renunciar ao mandato. Desistiu depois de receber asfalto do governo para iniciar a recuperação de ruas e avenidas. Oito anos depois, a prefeitura de Amapá aproveitou as oportunidades e recursos federais, e hoje é uma cidade totalmente diferente. Bairros esquecidos foram urbanizados, escolas e outros espaços públicos construídos. Amapá agora quer gerar mais empregos e atrair cada vez mais turistas. Veja na reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.