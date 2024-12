Após anos de obras, Trapiche Eliezer Levy é entregue com emenda de Davi Alcolumbre

Custo total foi de R$ 5,6 milhões, sendo R$ 4,3 milhões provenientes da emenda de Davi e R$ 1,6 milhão de contrapartida da Prefeitura de Macapá.

Depois de quase uma década fechado para reformas, o Trapiche Eliezer Levy, um dos símbolos turísticos de Macapá, será oficialmente reinaugurado nesta sexta-feira (27). A obra foi possível graças à articulação do senador Davi Alcolumbre (União-AP), que viabilizou mais de 70% dos recursos necessários por meio de uma emenda parlamentar.

Com um custo total de R$ 5,6 milhões, sendo R$ 4,3 milhões provenientes da emenda de Davi e R$ 1,6 milhão de contrapartida da Prefeitura de Macapá, o projeto é considerado um marco para o desenvolvimento socioeconômico da capital e do estado. A reforma, além de revitalizar a orla, promete atrair turistas, gerar emprego e fomentar a economia regional. O senador destacou a relevância do Trapiche para a população local.

“Um projeto importante não somente para Macapá como para o estado como um todo. Eu não tenho a menor dúvida de que essa reinauguração do Trapiche Eliezer Levy será um vetor de desenvolvimento do turismo, da geração de emprego, renda e mais oportunidades aos moradores, além de levar mais lazer e bem-estar para nossa população”.

Histórico

Inaugurado na década de 1940, o Trapiche estava fechado desde 2015, deixando uma lacuna no potencial turístico da capital amapaense. Em 2021, o espaço foi cedido pelo governo estadual à Prefeitura de Macapá por um período de 20 anos, permitindo que a gestão municipal conduzisse as obras com os recursos articulados por Davi Alcolumbre.

A revitalização incluiu ampliação da estrutura, modernização da infraestrutura e implantação de equipamentos voltados ao turismo. O projeto foi inspirado na história local, com quatro pontos de observação baseados nos baluartes da Fortaleza de São José de Macapá, conectando o passado histórico ao presente.

Com a reinauguração, o Trapiche Eliezer Levy se torna mais do que um ponto de lazer, mas um gerador de oportunidades econômicas. A obra impulsiona o turismo, atrai investimentos e se consolida como um espaço de convivência e bem-estar para os macapaenses. Alcolumbre celebrou a entrega do espaço com uma mensagem de gratidão.

“Trabalhamos muito para que esse grande sonho tão esperado se tornasse realidade para os macapaenses.”