Após estudante revelar estupro em bilhete escrito à professora, vizinho da vítima é preso

Caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 56 anos foi preso na sexta-feira (13), em Macapá, acusado de estuprar uma criança de apenas 10 anos. O acusado é vizinho da vítima. Ele foi investigado e preso pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA).

De acordo com a delegada Clívia Valente, o crime chegou até o conhecimento das autoridades depois que a vítima, um menino, escreveu um bilhete e entregou a uma professora da escola em que estuda. O conteúdo do relatava como o vizinho o havia abusado sexualmente.

O crime ocorreu quando o vizinho se ofereceu para tomar conta da criança, enquanto a avó dela precisava se ausentar.

A professora informou o ocorrido à coordenação pedagógica escolar, que comunicou aos responsáveis da criança, os quais, em seguida, denunciaram à Polícia Civil.

“A vítima foi submetida a exames periciais de ato libidinoso, sendo constatada a presença de elementos que confirmaram o abuso sexual sofrido. Foi coletada ainda, amostra de material genético na roupa íntima da criança que, após o exame de DNA, ficou comprovado que se tratava do material genético do acusado, o que foi essencial para reforçar ainda mais as acusações, bem como os detalhes descritos no depoimento especial da vítima”, explicou a delegada.

Com os elementos necessários comprovando a materialidade do estupro, Clívia Valente pediu a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pela Justiça.

O homem preso não teve o nome divulgado pelas autoridades. Após passar por audiência de custódia, ele foi conduzido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).