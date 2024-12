Ary Duarte é diplomado para o 2º mandato em Vitória do Jari

Vice e 9 vereadores foram diplomados também pelo TRE

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nesta terça-feira (10), a cidade de Vitória do Jari, no sul do Amapá, foi palco da cerimônia de diplomação dos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Realizado no templo da Assembleia de Deus, o evento oficializou os resultados das eleições municipais de 2024 e marcou o início de uma nova fase política no município.

O prefeito reeleito Ary Duarte (União) recebeu o diploma que simboliza a renovação da confiança da população. Aos 42 anos, Ary assume seu segundo mandato consecutivo, tendo sido reeleito no dia 6 de outubro deste ano. Em seu discurso, ele reafirmou o compromisso com a continuidade de projetos e o desenvolvimento de Vitória do Jari.

“Este diploma é o reflexo do apoio que recebi nas urnas e das expectativas que o povo de Vitória do Jari deposita na nossa gestão. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que o município continue avançando”, declarou Ary, emocionado. O vice-prefeito eleito é Duilo (SD), que também foi diplomado.

A diplomação é o momento em que a Justiça Eleitoral formaliza a legitimidade dos eleitos. É a etapa que antecede a posse, garantindo que os candidatos escolhidos pelo voto popular assumam seus cargos de maneira oficial.

Além do prefeito e vice, foram diplomados os nove vereadores que comporão a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. A nova legislatura conta com nomes de diferentes partidos e áreas de atuação, trazendo uma diversidade de perspectivas para o Legislativo local.

Os vereadores diplomados são:

Ademizinho (PDT)

Preto (PSD)

Gerrar (PSD)

Rafael Toscano

Izaelson da Pesca

Leo Ney (UNIÃO)

Professor Célio Lazamé

Simpson Bolt (PL)

Jojó Prado (MDB)

Com a diplomação concluída, os eleitos se preparam para a posse, marcada para 1º de janeiro de 2025.