Atraídos por som de motoserra, policiais flagram homem cortando árvore centenária

Crime ambiental ocorreu na área rural no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma ação da Polícia Civil do Amapá resultou na prisão em flagrante de um homem de 55 anos por desmatamento ilegal na comunidade Nova Jerusalém, área rural de Mazagão, a 35 km de Macapá. A operação faz parte do 10º ciclo da “Operação Protetor dos Biomas”, que visa combater crimes ambientais no estado.

Os policiais Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA) realizavam incursões em áreas identificadas por imagens de satélite como potenciais alvos de desmatamento quando foram atraídos pelo som de uma motosserra durante o monitoramento. Ao chegarem ao local, encontraram o homem cortando um Angelim-Vermelho, uma árvore centenária de aproximadamente 30 metros de altura.

A ação era realizada sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, configurando crime de desmatamento ilegal. Além disso, os agentes apreenderam duas motosserras e uma carga de madeira já serrada e em tora, que seriam utilizadas para fins comerciais.

O suspeito, juntamente com as ferramentas e a madeira apreendida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mazagão, onde responderá por crime ambiental. Segundo a legislação brasileira, o corte ilegal de árvores em áreas protegidas ou sem autorização prévia é passível de multa e pena de reclusão.

A Operação Protetor dos Biomas é uma iniciativa estratégica que utiliza tecnologia, como imagens de satélite, para monitorar e coibir crimes ambientais em todo o estado. O objetivo é preservar a biodiversidade local, protegendo espécies ameaçadas e garantindo a sustentabilidade das comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais.