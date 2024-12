Banda Zymera traz especial Nightwish e Within Temptation a fãs de metal em Macapá

Evento terá cerca de três horas de apresentações intensas com os integrantes da amapaense Banda Zymera.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Os fãs de metal sinfônico têm um encontro marcado no dia 6 de dezembro, em Macapá, com um espetáculo promovido pela banda Zymera. O evento, que acontece na Boate Donna, no Bairro do Trem, marcará o primeiro show oficial da banda recém-fundada, com uma homenagem em dois atos a duas das maiores potências do gênero: Nightwish e Within Temptation.

Dividido em mais de três horas de apresentações intensas, o show promete uma experiência com performances que buscam captar a essência desses dois ícones do metal sinfônico. Além dos integrantes da Zymera, o palco contará com as participações exclusivas de Matheus Farro, Sávio Borges e Luana Mour, artistas da cena rock de Macapá, adicionando ainda mais brilho à noite.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 30 (antecipados), com opção de camarotes a R$ 400, que oferecem visão privilegiada e conforto para aproveitar o espetáculo. As vendas podem ser realizadas pelos números (96) 98121-8398 e (96) 99198-3046.

Show planejado

Em entrevista ao Portal SN, o guitarrista Rodrigo Adley explicou a escolha do formato em dois atos.

“Queremos proporcionar ao público uma experiência completa, separando as apresentações de cada banda para recriar a essência dos shows originais. Dividimos o espetáculo para que o público possa sentir a energia de um show do Within Temptation e, depois, mergulhar no universo do Nightwish.”

Adley destacou os desafios de reproduzir músicas tão ricas em arranjos complexos: “As orquestrações, os detalhes em cada instrumento e a fidelidade aos timbres exigem muita dedicação. Temos ensaiado quase diariamente para garantir uma apresentação à altura das expectativas.”

A vocalista Hanna Paulino também compartilhou como foi seu preparo vocal para interpretar músicas tão emblemáticas.

“Foi um mês de muito trabalho. São estilos diferentes dentro do metal sinfônico, o que exige uma dedicação extra para capturar a essência de cada vocalista que estamos homenageando.” Hanna ainda revelou sua relação pessoal com o repertório: “Cantar Tarja Turunen e Sharon den Adel é como reviver memórias da minha adolescência, mas agora com maturidade e técnica para fazer justiça a essas grandes vozes.”

O que esperar da noite?

O repertório foi cuidadosamente selecionado para incluir sucessos de todas as fases das bandas homenageadas. Hanna promete que os fãs ouvirão os grandes clássicos que tanto amam, enquanto Rodrigo destaca o esforço da Zymera em entregar uma experiência completa: “Não é só tocar as músicas; é trazer ao público um show que poderia ser da banda original, com toda a emoção e detalhes que fazem parte do metal sinfônico.”

Serviço

Evento: Especial Nightwish e Within Temptation – Banda Zymera

Data: Sexta-feira, 6 de dezembro

Local: Boate Donna, Bairro do Trem, Macapá

Ingressos:

– Antecipados: R$ 30

– Camarotes: R$ 400

Vendas: (96) 98121-8398 | (96) 99198-3046