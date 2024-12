Bandido que assaltou distribuidora e pedestre durante a fuga é preso

Ele foi localizado pela Polícia Civil do Amapá no Habitacional São José, na zona sul de Macapá.

Um homem de 33 anos acusado de cometer dois roubos em sequência no município de Santana, a 17 km da capital, foi preso pela Polícia Civil do Amapá. A prisão ocorreu na quarta-feira (11) no Conjunto Habitacional São José, em Macapá, e foi feita por agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Santana, com o apoio da 9ª Delegacia de Polícia da Capital. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Os crimes aconteceram no dia 19 de novembro, no bairro Área Comercial, em Santana. O acusado, acompanhado de um comparsa, primeiro assaltou uma distribuidora, de onde levou dinheiro e um cordão de ouro. Durante a fuga, a dupla roubou o celular de uma pedestre, que posteriormente foi recuperado e devolvido à vítima.

O homem preso já tinha um longo histórico criminal. Ele estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumpria pena por roubo qualificado e dano qualificado. Contra ele, havia um mandado de prisão de recaptura em aberto. Durante a abordagem policial, o acusado confessou os crimes e será indiciado em dois inquéritos por roubo.

A polícia também identificou o comparsa do crime, que é um adolescente. A Delegacia de Infância e Juventude de Santana assumirá as investigações para apurar a participação do menor nos assaltos.