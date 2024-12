Bope prende casal de traficantes que faturou R$ 7,5 mil em uma noite de vendas de drogas

O flagrante aconteceu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Rotam prendeu um casal apontado como proprietário de uma casa usada como boca de fumo e apreendeu uma quantia considerável de dinheiro que teria sido faturada em apenas uma noite de venda de entorpecentes.

O flagrante aconteceu durante a Operação Renoe, no fim da tarde desta segunda-feira (9), na passarela Maranhão, no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

No local, os policiais encontraram duas porções grandes de maconha e R$ 7,5 mil em espécie. Segundo informações do major Hércules Lucena, David da Silva Souza, de 35 anos, admitiu ter faturado esse valor apenas no turno da noite anterior.

O oficial informou, ainda, que David possui histórico criminal, com três tentativas de homicídio e dois processos, um por roubo e outro por tráfico de drogas.

Ele foi abordado próximo à sua residência e, ao levar os policiais ao imóvel para pegar sua identidade, a esposa dele, Jaqueline Araújo, de 31 anos, teria se assustado com a chegada da polícia e tentou se desfazer do dinheiro supostamente oriundo do tráfico. Durante buscas na casa, as porções de maconha foram encontradas na cozinha.

“Ele já é bastante conhecido na polícia. Na aproximação da residência, a esposa dele jogou um volume numa sacola na área de ressaca. A equipe entrou no lago e confirmou que era os R$ 7,5 mil. E durante as buscas dentro da residência, dentro daquela caixa, na cozinha da casa, foi apreendida essas duas grandes porções de drogas. Ele afirmou que recebeu essa droga de um outro traficante, estava devendo cerca de 10 mil reais sob ameaça de morte”, revelou o major Hércules.

O casal foi apresentado no Ciosp do Pacoval. A prisão marca o fim da Operação Renoe, ação da Rede Nacional de Operações Ostensivas e Especializadas, que nos últimos 5 dias mobilizou Companhias de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) em todo o Brasil com objetivo de reduzir índices criminais em áreas com alta incidência de violência e tráfico de drogas.