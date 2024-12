Camarote Fortaleza: o Réveillon do Amapá 2025 em grande estilo

Réveillon do Amapá 2025 será no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

O Réveillon do Amapá 2025 será uma celebração histórica, marcada por grandes emoções no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. Realizado e patrocinado pela iniciativa privada, em parceria com o Governo do Estado, o evento vai reunir milhares de pessoas no Maior Réveillon da Amazônia.

A abertura da programação será feita por nada mais nada menos que o maior ícone da música brasileira, o rei Roberto Carlos, no dia 28. No dia 29, a festa será comandada pelos sons regionais de Os Moreiras, Rogério e Cia, Tatty Taylor, Letícia Auolly e a aparelhagem amapaense Amazônia Fusion. No dia 30, ocorrem os shows do DJ Alok, renomado internacionalmente na cena eletrônica, e do cantor de forró eletrônico Ávine Vinny. A grande virada, no dia 31, será marcada pelos sucessos de João Gomes, Alceu Valença e Pablo. Será memorável.

O evento é aberto ao público, mas também oferece uma oportunidade única para quem busca uma experiência diferenciada: o Camarote da Fortaleza, que reúne conforto e serviços premium.

“O Camarote da Fortaleza é o espaço ideal para quem quer vivenciar o Réveillon de forma especial. Além de uma vista incrível do palco principal, o público terá acesso a serviços exclusivos e um ambiente pensado para proporcionar conforto e sofisticação. É uma experiência inesquecível para começar o ano novo com o pé direito”, destacou Yuri Fernandes, empresário responsável pela promotora do evento.

Enquanto 90% do evento será gratuito, o Camarote da Fortaleza representa os 10% dedicados ao público que valoriza o conforto.

O camarote, com capacidade para até 2.000 pessoas, foi projetado para oferecer o melhor em conforto e sofisticação. Confira:

Dimensões de camarotes privativos: 4×4 metros, comportando até 20 pessoas.

Lounges mobiliados e gazebos para descanso e interação.

Vista privilegiada do palco principal.

Entrada exclusiva por trás do palco, com acesso rápido e seguro.

Banheiros exclusivos e limpeza privada para maior comodidade.

Serviços e Experiências Premium

Atendimento com garçons profissionais.

Bar e uma praça de alimentação diversificada.

Espaço Instagramável, perfeito para registrar momentos únicos.

Espaço make, para retoques de maquiagem durante o evento.

Equipes de suporte, incluindo recepcionistas e assistentes, disponíveis para atender todas as necessidades.

“O camarote não é apenas um espaço, é uma experiência que une segurança e qualidade, vão ser momentos inesquecíveis. Queremos que cada pessoa que adquira o acesso ao Camarote da Fortaleza sinta que fez a escolha certa para celebrar o Réveillon de forma única”, afirmou Yuri Fernandes.

Segurança e bem-estar

Mais de 150 profissionais, incluindo seguranças, bombeiros, enfermeiros e equipes de limpeza, estarão à disposição para garantir um ambiente seguro.

Venda de ingressos

Os ingressos estão disponíveis de forma individual, nos valores de meia entrada, inteira e inteira social. A modalidade inteira social oferece desconto para quem não possui direito à meia entrada, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Garanta já o seu ingresso pelos canais oficiais:

