Cantata emociona moradores de Tartarugalzinho

Da REDAÇÃO

Na última sexta-feira (20), a Praça Saturnino, em Tartarugalzinho (222 km de Macapá), foi tomada pela magia do Natal durante a realização da Cantata “Encanto Natalino”. O evento, que já se tornou tradição no município, reuniu moradores e visitantes em uma noite de fé, união e emoção, marcando um dos momentos mais aguardados do ano.

A programação foi recheada de apresentações que encantaram o público. Corais locais, grupos comunitários e artistas convidados deram vida a um repertório que exaltou o espírito natalino. Destaque especial foi dado à participação dos idosos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, das crianças assistidas pelo CRAS e de talentosos cantores gospel, cujas performances tocaram profundamente os corações dos presentes.

Mais do que uma celebração cultural, o evento reafirmou valores de união e solidariedade, promovendo um ambiente de integração e alegria entre os participantes. A Cantata reforçou a importância de eventos como este para fortalecer os laços comunitários e celebrar as tradições locais.

A “Encanto Natalino” não apenas iluminou a Praça Saturnino, mas também trouxe esperança e inspiração a todos que vivenciaram essa noite memorável, consolidando seu lugar no calendário cultural de Tartarugalzinho.