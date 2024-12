Cantor morre ao colidir com poste na Rodovia Duca Serra

O motociclista identificado como Fábio Júnior Gomes Flexa foi encontrado caído na pista de rolamento.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada de domingo (15), na Rodovia Duca Serra, que liga Macapá a Santana, município da região metropolitana. O motociclista identificado como Fábio Júnior Gomes Flexa foi encontrado caído na pista de rolamento. Ele era músico, vocalista da Banda Repúdio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), quando a equipe policial chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia contato que a vítima já estava sem sinais vitais. Testemunhas relataram que Fábio Júnior teria colidido com um poste.

Ainda segundo a ocorrência, uma pessoa que passava pelo local disse ter o motociclista em uma festa de confraternização de uma concessioonária de veículos pouco antes do acidente. A motocicleta conduzida por ele, de placa NEM-6070, foi recolhida ao pátio do Detran.