Carga roubada de balsa no Amapá é recuperada no interior do Pará

Os produtos roubados estavam em um depósito na cidade de Gurupá, no Pará.

Por OLHO DE BOTO

Uma operação conjunta entre as forças de segurança do Pará e do Amapá resultou na recuperação de uma carga roubada no trajeto fluvial Belém/Macapá.

O roubo ocorreu na madrugada do dia 25 de novembro, no Rio Jacaré Grande, quando assaltantes fortemente armados renderam a balsa D’Glauce, subtraindo carga, dinheiro e bens dos tripulantes.

Após investigações conduzidas pela Companhia Fluvial do Amapá, sob o comando do capitão Roger, uma denúncia anônima recebida no dia 30 de novembro apontou que os produtos roubados estavam em um depósito na cidade de Gurupá, no Pará.

O local, identificado como propriedade de “Luth Lima”, foi alvo de uma operação no dia 1º de dezembro, coordenada em parceria com o sargento Deilton, comandante do Destacamento de Gurupá, e a Polícia Civil.

No endereço indicado, na Rua Dico Dias, no Bairro Fortaleza, foram encontrados diversos itens roubados, incluindo caixas de óleo de soja, fardos de farinha, caixas de charque e redes. Os produtos foram identificados como parte da carga subtraída da balsa.

Luth Lima, apontado como responsável pelo depósito, não foi localizado. Seu advogado, Mackdowell Neto, informou que ele se apresentará em breve.

O depósito foi fechado e a carga será removida e transportada para Santana (AP).