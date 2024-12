‘Carreta da Morte’ ataca Força Tática e integrantes do bando são mortos

Militares foram recebidos a tiros quando procuravam criminosos envolvidos em um atentado que deixou três feridos no último domingo na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Força Tática da PM do Amapá foi recebida a tiros nesta segunda-feira (2) enquanto procurava criminosos envolvidos em um atentado que deixou três feridos no último domingo (1), no Bairro Brasil Novo. No revide, dois integrantes do bando denominado “Carreta da Morte” foram mortos.

Os confrontos ocorreram em sequência em uma área periférica da comunidade, localizada zona norte de Macapá. Informações do serviço de inteligência da PM indicavam que os criminosos estavam em uma casa na Rua Largo Verde. Várias unidades da PM, com apoio do GTA, reforçaram o policiamento na região.

No local, os militares da Força Tática relataram que Mauro da Silva Marques, conhecido como M3, saiu da residência com uma arma de fogo e disparou contra a equipe policial. No confronto, ele foi baleado. Apesar do socorro médico ter sido acionado, M3 não resistiu.

Cerca de duas horas depois, enquanto a Polícia Científica finalizava a perícia, outro tiroteio foi registrado. Desta vez, Vinicius Douglas do Nascimento, conhecido como MD3, foi localizado escondido nas proximidades. Segundo os policiais, ele abriu fogo ao ser abordado, sendo baleado no revide. Sua morte foi confirmada no local pelo perito Odair Monteiro.

De acordo com a polícia, M3 e MD3 faziam parte de um grupo criminoso que, no último domingo, invadiu uma casa no Bairro Brasil Novo. Em represália à morte de um integrante do bando no sábado anterior, eles torturaram os moradores com golpes de faca no pescoço e fugiram, deixando três homens feridos, dois em estado grave. As vítimas foram socorridas ao Hospital de Emergências e sobreviveram.

MD3 foi apontado por testemunhas como o mais violento do grupo.