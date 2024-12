Chefe do tráfico em Santana morre em tiroteio com policiais em batedeira de açaí

Confronto ocorreu com policiais do GTA e do 4º Batalhão, no município a 17 km de Macapá.

Um suspeito morreu nesta terça-feira (31) em tiroteio com policiais da Operação Protetor no município de Santana, a 17 km de Macapá. O confronto ocorreu em uma batedeira de açaí no Bairro Novo Horizonte, próximo da sede da Marinha do Brasil, na Rua Cláudio Lúcio Monteiro – uma das mais movimentadas da cidade.

Segundo a polícia Charles Lopes dos Santos, 29 anos, era considerado uma forte liderança de facção na cidade. Ele entrou em conflito armado com policiais do GTA e da Companhia de Rádio e Patrulhamento Motorizado do 4º Batalhão da PM do Amapá, que foram ao local após receberem informações de que um indivíduo armado em uma batedeira amedrontando pessoas

O criminoso, ao avistar as equipes, atirou contra os policiais, que revidaram e o atingiram. O SAMU constatou óbito no local.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, Charles era bastante conhecido no meio policial, sendo uma liderança de uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas na região e impunha a lei do silêncio nos Bairros Remédios 1 e 2, onde atuava.

“Ele ameaçava moradores, era responsável pela disciplina da organização criminosa no município de Santana, bem como mandava executar rivais”, acrescentou o capitão.

Com o suspeito foi apreendida uma pistola usada no tiroteio com os policiais.