Clécio anuncia 15 min de fogos silenciosos: “Pensando nas pessoas e nos animais”

Réveillon do Amapá ocorrerá no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, de 28 a 31 de dezembro.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O governador Clécio Luís apresentou a estrutura do Réveillon do Amapá na manhã desta sexta-feira (27). A programação começa neste sábado (28) com o show de Roberto Carlos, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, e segue até a virada do dia 31 para 1° de janeiro.

Clécio revelou que, neste ano, o show pirotécnico terá cerca de 15 minutos e será silencioso, respeitando hospitais, crianças, pessoas com sensibilidade sonora e animais, sem deixar de celebrar a chegada do novo ano com luz e cor.

Em seu discurso, o governador destacou a movimentação turística na capital, que está repleta de visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior. De acordo com dados da Receita Federal, até a manhã de hoje, 4.688 veículos já haviam cruzado a ponte binacional da Guiana para o Oiapoque.

Segundo Clécio, o objetivo não é apenas promover festas, mas consolidar políticas públicas para o turismo, posicionando o Amapá como um destino relevante no setor.

“Não pagaremos nenhum centavo dos cofres públicos amapaenses para artistas nacionais. Esses custos serão cobertos pela iniciativa privada e pelo governo federal. Aos nossos artistas locais, sim. É uma programação para fortalecer a economia do estado”, afirmou.

Um grande esquema de segurança foi montado, com drones, câmeras de alta resolução e mais de 1,7 mil agentes das áreas de segurança, saúde e trânsito. Linhas de ônibus gratuitas também serão disponibilizadas na região metropolitana para atender à população.

“Teremos efetivo dedicado aos eventos na orla, tanto do governo quanto da prefeitura, garantindo segurança à população”, ressaltou o governador.

A expectativa é de que até 250 mil pessoas participem diariamente das festividades ao lado da Fortaleza. Clécio destacou que o anfiteatro, local do evento, está devidamente regularizado, seguindo as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A infraestrutura contará com áreas exclusivas para empreendedores, pessoas com deficiência (PCDs), intérpretes de Libras, pontos de hidratação, banheiros químicos e serviços de limpeza e coleta de lixo.

A programação de Réveillon é promovida pela iniciativa privada em parceria com o Governo do Amapá, o Ministério do Turismo e o senador Davi Alcolumbre. Entre as atrações gratuitas estão Roberto Carlos, Alok, Alceu Valença, Ávine Vinny, João Gomes, Pablo e outros grandes nomes.